POL-BOR: Bocholt - Mit gestohlenem Rad unterwegs

Bocholt (ots)

Sein Pedelec war gestohlen gemeldet, in seinen Taschen fanden sich Drogen: Folgen zieht eine Kontrolle für einen 33-Jährigen nach sich, den die Polizei in der Nacht zum Freitag in Bocholt überprüft hat. Der Isselburger war gegen 02.45 Uhr auf der Münsterstraße unterwegs gewesen. Seine Fahrt fand ein unfreiwilliges Ende: Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und beschlagnahmten die Drogen und das Rad.

