Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Brand eines Spiekers

Schöppingen (ots)

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Schöppinger Bauerschaft Ramsberg ist es am heutigen Freitag gegen 10.35 Uhr zum Brand eines Spiekers gekommen. Das Gebäude war nicht mehr zu retten, so dass die Feuerwehr es kontrolliert abbrennen ließ. Die Polizei beschlagnahmte die Brandstelle und nahm die Ermittlungen zur Ursache auf.

