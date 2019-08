Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Tageswohnungseinbruch

Fensterscheibe eingeworfen

Bedburg-Hau (ots)

Schneppenbaum - Samstag zwischen 11:00 und 21:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Gehöft auf der Uedemer Straße. Der oder die Täter warfen eine Fensterscheibe ein und gelangten auf diesem Weg in das Wohngebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Akkuschrauber entwendet. Angaben zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kriminalpolizei Kleve unter 02821/5040.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell