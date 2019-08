Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Pedelec-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Bedburg-Hau (ots)

Am Sonntag den 25.08.2019 gegen 00:20 Uhr befuhr ein 38 jähriger Mann aus Bedburg-Hau mit seinem Pedelec den Johann-van Aken-Ring von der Kalkarer Straße aus kommend in Fahrtrichtung Alte Bahn. Hierbei benutzte er ordnungsgemäß den vorhandenen Rad-/Gehweg. Wenige Meter vor der Einmündung Johann-van-Aken-Ring/Alte Bahn kam er aus bislang nicht geklärten Gründen zu Fall und stürzte auf den Radweg. Hierbei verletzte er sich im Gesicht und am rechten Handgelenk. Aufgrund der schwere der Verletzungen, wurde er mittels Rettungswagen einer Spezialklinik in Nijmegen zugeführt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Kleve unter Telefon 02821-5040 zu melden.

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

