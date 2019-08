Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Hallenbad

Zeugen gesucht

Bedburg-Hau (ots)

Am Samstag, 24.08.2019 gegen 04:40 Uhr vernahm eine aufmerksame Zeugin verdächtige Geräusche aus dem Bereich des Hallenbades am Rosendahler Weg. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäudeinnere gelangt waren und sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt hatten. Angaben zur Beute können derzeit nicht gemacht werden. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei Kleve unter Tel.: 02821 - 5040.

