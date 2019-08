Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Mädchen sexuell belästigt

Kleve (ots)

Ein 19-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag (21.08.2019) im Schwimmbadbereich des Sternbuschbades ein 13-jähriges Mädchen sexuell belästigt. Sie hatte gemeinsam mit ihrer älteren Schwester das Bad besucht und dort deren Bekannten getroffen, der in Begleitung des 19-jährigen war. Nach dem Vorfall, der sich gegen 17.00 Uhr ereignete, hatten sich die Vier zunächst wieder im Liegebereich des Bades aufgehalten. Zeugen hatten den Vorfall jedoch beobachtet und die 13-jährige dazu aufgefordert, sich an die Schwimmbadaufsicht zu wenden. Diese hielt dann den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der in Straelen wohnende jungen Mann wurde nach Vernehmung sowie erkennungsdienstlicher Behandlung aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Seitens des Sternbuschbades wurde ein Hausverbot ausgesprochen. (SI)

