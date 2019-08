Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Alkoholisierter Klever greift Polizisten an

eine Nacht im Gewahrsam und ein Strafverfahren sind die Folgen

Kleve (ots)

Zunächst hatte ein 22jähriger Klever am Freitag, 23.08.2019 gegen 18:50 Uhr am Draisinenbahnhof in Kleve einen ihm unbekannten 18jährigen Klever ins Gesicht geschlagen. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten seine Personalien feststellen wollten, reagierte er aggressiv, warf mit Gegenständen nach den Beamten und griff einer dieser unvermittelt an. Er wurde zu Boden gebracht, gefessselt und ins Polizeigewahrsam verbracht. Da er offensichtlich alkoholisiert war, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam.

