POL-KLE: Einbruch in Kellener Jugendtreff

Kleve (ots)

In der Zeit von Freitag 23.08.2019; 20:00 Uhr bis Samstag 24.08:2019, 06:40 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster zu einem an einer Kirche angrenzenden Jugendtreff auf und gelangten so ins Gebäude. Nach Durchsuchung der Räumlichkeiten verließen die Täter das Gebäude auf dem selben Wege. Vor dem Fenster wurde eine leere Geldkassette aufgefunden, die offensichtlich aus dem Jugendtreff stammte. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, muss noch ermittelt werden.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, bitte an die Polizei in Kleve unter Telefon: 02821-5040.

