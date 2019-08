Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht mit Personenschaden - Motorradfahrerin stürzt im Kurvenbereich

Löhne (ots)

(kup) Am Mittwoch (14.8.), um 15:50 Uhr, befuhr eine 17-Jährige aus Löhne mit ihrem Motorrad Suzuki den Alten Salzweg in Richtung Lübbecker Straße. In einer Kurve kam ihr ein vermutlich silberner PKW entgegen. Der unbekannte Fahrer fuhr soweit links, dass die junge Frau nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Infolgedessen geriet sie mit ihrer Maschine auf den Seitenstreifen der Landstraße und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sie sich leicht. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um seine Pflichten zu kümmern. Der entstandene Gesamtschaden beträgt mindestens 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Direktion Verkehr unter 05221 - 888 0 zu melden.

