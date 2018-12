POL-DN: Einbrüche am Wochenende

Kreis Düren (ots) - Hürtgenwald Am späten Freitagabend brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Vossenack ein. Die Täter gelangten über die Rückseite an das Haus, hebelten dort an mehreren Fenstern und schlugen letztendlich eine Scheibe ein. Aus der Wohnung entwendeten die Einbrecher Unterhaltungselektronik.

Pfarrer wurde von Einbrechern geweckt

Am Samstagmorgen um 02.16 Uhr hörte der Pfarrer von St. Josef zu Inden-Altdorf ungewöhnliche Geräusche am Pfarrheim. Als er sich vor das Gebäude begab, sah er drei männliche Personen mit hellen und dunklen Kapuzenpullis, von denen sich einer am Fenster zu schaffen machte. Die drei sportlichen Männer flüchteten zu Fuß in Richtung Hauptstraße und Zum Wehbach. Sie konnten in einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Aufgefunden wurden durch Polizeibeamte aber die Fahrzeuge, mit denen sie offensichtlich zum Tatort gelangt waren. Drei Fahrräder wurden in einem Gebüsch sichergestellt. Die Ermittlungen zu den Eigentümern und vermutlichen Einbrechern wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

