Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus PKW - Handtasche von Beifahrersitz entwendet

Herford (ots)

(kup) Am Mittwoch (14.8.), gegen 18:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen geparkten PKW an der Straße Zum Forst ein. Die 57-jährige Besitzerin hatte ihren PKW zuvor auf dem Parkplatz eines Hotels abgestellt. Als sie zurückkehrte, entdeckte sie eine eingeschlagene Scheibe. Die Täter hatten ihre braune Handtasche, die auf dem Beifahrersitz lag, gestohlen. In der Tasche befanden sich persönliche Papiere, zwei Brillen sowie Bargeld. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 1.000 Euro. Hinweise zu der Tat erbittet die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0.

