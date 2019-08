Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Festnahme nach Kontrolle - Polizeibeamte stellen mehrere Gramm Amphetamin sicher

Bünde (ots)

(kup) Am Dienstag (13.8.), um 02:50 Uhr, wurden Polizeibeamte im Rahmen eines Einsatzes auf einen 25-jährigen Mann aus Bünde, der eine Umhängetasche trug, aufmerksam. Der Bünder hielt sich mit vier weiteren Personen am Museumsplatz auf. Als er die eintreffenden Polizeibeamten bemerkte, entfernte er sich schnellen Schrittes von der Gruppe. Die Beamten forderten ihn auf, stehen zu bleiben, er setzte seine Flucht stattdessen zu Fuß fort. Im Bereich der Straße Auf'm Rott stürzte der Beschuldigte zu Boden und konnte durch die Polizeibeamten schließlich gestoppt werden. Er verletzte sich beim Sturz leicht und musste ärztlich behandelt werden. Seine Tasche hatte er im Laufe seiner Flucht in ein nahgelegenes Gebüsch geworfen. In der anschließenden Durchsuchung konnte die Polizei Utensilien, die zum Konsum von Betäubungsmitteln verwendet werden sowie eine größere Menge Amphetamine und Bargeld sicherstellen. Aufgrund bestehender Fluchtgefahr wurde der Mann vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Herford.

