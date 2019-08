Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Leiche in der Werre im Bereich Bad Oeynhausen aufgefunden- Verstorbener als vermisster Löhner identifiziert

Löhne (ots)

Am Mittwochmorgen (14.08.) gegen 08:30 Uhr, wurde in Bad Oeynhausen am Ufer der Werre im Bereich des Siel-Park eine tote männliche Person im Wasser aufgefunden. Eine Identifizierung brachte die traurige Gewissheit, dass es sich um den seit Montagabend vermissten 73-Jährigen aus Löhne handelt. Weitere Ermittlungen zum Unglücksfall dauern noch an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell