Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sonderkontrolle der Polizeiinspektion Trier am "Trier-Tag"

Trier (ots)

Am Donnerstag, dem 19.09.19 zwischen 8 und 16 h kontrollierte die Polizeiinspektion Trier, im Rahmen des sog. "Trier-Tag", an diversen Örtlichkeiten im Stadtgebiet Trier den Straßenverkehr. Hier mussten die Beamten u. A. 12 Rotlichtverstöße ahnden. Weiterhin wurden 4 Gurt- und 3 Handyverstöße festgestellt. Im Rahmen der Kontrolle wurde 1 Verstoß gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz festgehalten, sowie 2 Mängelberichte wegen abgelaufenem Hauptuntersuchungstermin (HU) ausgestellt. Bei einem HU-Termin wurde zudem eine Verwarnung ausgesprochen. Die Hohe Anzahl der festgestellten Rotlichtverstöße zeigen die Notwendigkeit der Kontrollen vor allem in diesem Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651-9779-3200

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell