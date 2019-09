Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Idar-Oberstein/Göttschied (ots)

Am 15.09.19 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 21:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Austeigen auf dem Parkplatz unter dem Parkhaus am Klinikum Idar-Oberstein die Fahrertür eines geparkten Nissan Micra. Der Verursacher entfernte sich ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizei Idar-Oberstein unter 06781-5610.

