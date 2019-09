Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190930 - 1029 Frankfurt-Westend: Autoknacker beim Diebstahl gestört

Frankfurt (ots)

(ne)Ein aufmerksamer Zeuge hat gestern Vormittag in der Rheinstraße einen 33 Jahre alten Autoknacker beim "Durchwühlen des Fahrzeuges" gestört. Der Tatverdächtige versuchte zu flüchten, konnte aber Dank weiterer Zeugen festgenommen werden.

Um 10:30 Uhr sah ein 53-jähriger Mann, wie der Dieb in einem BMW Mini Cooper saß und diesen nach potentieller Beute durchsuchte. Der Zeuge sprach den Dieb an, der daraufhin sofort die Flucht ergreifen wollte. Der 53-Jährige hielt ihn jedoch fest. Im Zuge seiner Gegenwehr gelang es dem Dieb nun doch sich loszureißen und wegzurennen. Während der Fahndungsmaßnahmen meldeten sich weitere Zeugen, die den Verdächtigen ebenfalls hatten wegrennen sehen und nun in der Arndtstraße wiedergesehen haben. Hier konnte er letztendlich durch Zivilbeamte festgenommen werden. Er hatte ein Golfset dabei, von dem er behauptete, es soeben im Gebüsch gefunden zu haben. Dies und ein Fahrrad, was der 33-Jährige vor seiner Flucht am Mini Cooper zurückgelassen hatte, stellten die Beamten sicher. Beides stammt vermutlich aus zurückliegenden Einbrüchen. Der 33-Jährige kam in Ermangelung eines festen Wohnsitzes in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell