Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190930 - 1030 Frankfurt-Nordend: Täterfestnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots)

(ker) Am späten Sonntagabend (29.09.2019) beobachtete ein Passant zwei junge Männer beim Fahrraddiebstahl. Kurz darauf erfolgte die Festnahme beider.

Gestern Abend gegen 23:40 Uhr wurde ein Passant auf der Suche nach einem Zigarettenautomaten auf zwei Personen aufmerksam, welche an der Straßenecke Bornheimer Landstraße / Elkenbachstraße auffällig und ungewöhnlich an dort abgestellten Fahrrädern herumhantierten. Dabei benutzte einer der beiden auch eine Eisenstange, was dem Zeugen zusätzlich sehr verdächtig vorkam. Der Zeuge lief an den beiden vorbei und versteckte sich hinter einer nahen Litfaßsäule, um das weitere Geschehen beobachten zu können. Es kam schließlich wie vermutet, die beiden Tätern liefen mit einem dort abgestellten Fahrrad die Bornheimer Landstraße in Richtung Luisenplatz davon. Währenddessen informierte der aufmerksame Zeuge die Polizei, welche die beiden Täter auf der Berger Straße Ecke Höhenstraße in Besitz des entwendeten Fahrrads und der Eisenstange antreffen und festnehmen konnte. Auch das gewaltsam geöffnete Schloss konnte unweit aufgefunden werden.

Bei den Tätern handelt es sich um zwei 17-jährige, in Frankfurt wohnhafte, Jugendliche. Beide minderjährige Tatverdächtigte wurden nach Abschluss der Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell