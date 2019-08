Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Flüchtiger festgenommen

Offenburg (ots)

Am frühen Freitagmorgen sollte in der Lise-Meitner-Straße ein 29-jähriger Nordafrikaner zum Zwecke der geplanten Abschiebung in sein Heimatland festgenommen werden. Beim Eintreffen der Beamten an dessen Unterkunft flüchtete der Gesuchte über ein Fenster in ein angrenzendes Maisfeld wo er sich versteckte. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf und umstellten das Maisfeld.Aufgrund der Unübersichtlichkeit in dem Maisfeld wurde ein Polizeihubschrauber zur Unterstützung der Streifenbesatzungen am Boden hinzugezogen. Mit Hilfe der Wärmebildkamera des Hubschraubers konnte der Gesuchte aufgespürt werden. Von der Hubschrauberbesatzung wurden die Beamten zielgerichtet koordiniert in Richtung des Flüchtigen gelotst. Als schließlich Sichtkontakt zwischen dem Nordafrikaner und zwei Polizisten des Polizeireviers Offenburg bestand, flüchtete der 29-Jährige. Den sportlich gut trainierten Beamten gelang es nach einer Verfolgung den Mann am Rande des Maisfeldes einzuholen und festnehmen.

