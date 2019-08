Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Vorfahrt missachtet

Kehl (ots)

Als ein 55-jähriger Opel Vectra-Lenker am Donnerstagmittag gegen 15:45 Uhr von der `Kinzigallee` in die Straße 'Am Schutterrain' abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem weiteren Opel-Fahrer. Der 49- Jährige Insasse übersah nach aktuellen Ermittlungsergebnissen den vorfahrtsberechtigten Opel Vectra, als er in die Kinzigallee einbog. Der 55-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus nach Kehl gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 5.000 Euro.

/gü

