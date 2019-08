Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Unklarer Hustenreiz in der Messehalle 3, auf dem Messegelände, Frankfurt/Main

Frankfurt am Main (ots)

Auf dem Messegelände kam es beim Messeaufbau, in der Messehalle 3, bei mehreren Arbeitern zu einem unklaren Hustenreiz. Daraufhin wurde die Feuerwehr gegen 18 Uhr 20 alarmiert. Aufgrund der unklaren Lage ist die Messehalle geräumt worden. Messungen durch die Feuerwehr waren negativ und eine Ursache konnte nicht festgestellt werden. Insgesamt sind durch den Rettungsdienst 132 Personen gesichtet worden, eine Person wurde vorsorglich durch einen RTW in die Klinik transportiert. Die Maßnahmen waren, um 20 Uhr 15 beendet. Für die Umgebung außerhalb der Messehalle 3 bestand zu keiner Zeit eine Gefahr.

