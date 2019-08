Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Feuer im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses in Praunheim.

Frankfurt am Main (ots)

Am heutigen Nachmittag (20.08.2019) wurde die Feuerwehr gegen 14 Uhr 45 zu einem Wohnungsbrand, in der Heerstraße, im Stadtteil Praunheim, über Notruf alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte kam dicker, schwarzer, Qualm aus einem Fenster im 1. Obergeschoss. Ein Trupp unter Atemschutz drang in die Brandwohnung ein und konnte den Küchenbrand schnell unter Kontrolle bringen. Im Anschluss wurde die Wohnung belüftet. Der Einsatz war gegen 15 Uhr 45 beendet. Insgesamt war die Feuerwehr mit 18 Einsatzkräften Vorort. Über die Schadenhöhe kann derzeit keine Aussage gemacht werden und die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell