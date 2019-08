Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: PKW Brände in Bockenheim

Frankfurt am Main (ots)

Heute Nacht um 03.15 Uhr, Dienstag 13.08.19, wurde die Feuerwehr zu einem brennenden PKW in die Falkstraße nach Bockenheim alarmiert. Noch auf der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte erhöhte die Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt aufgrund des Notrufaufkommens und des Meldebildes das Einsatzstichwort und damit die Anzahl der Einsatzkräfte. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehreinheiten brannten 7 PKWs in voller Ausdehnung. Der Brand wurde mit drei Strahlrohren und einem Schaumrohr gelöscht. Insgesamt wurden 9 Feuerwehreinsatzkräfte unter Atemschutz eingesetzt. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurden die angrenzenden Häuser und PKWs auf Brandschäden kontrolliert. Zwei in der näheren Umgebung abgestellte Fahrzeuge und mehrere Rollläden der angrenzenden Gebäude wurden durch die Wärmestrahlung beschädigt. Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 06.10 Uhr beendet. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren mit insgesamt 13 Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften vor Ort. Zur Brandursache und Schadenhöhe können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

