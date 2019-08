Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brand in einer Lagerhalle Gwinnerstraße, Seckbach

Frankfurt am Main (ots)

(tka) Die Feuerwehr wurde am Donnerstagabend,08.08.2019, um 22:12Uhr durch die automatische Brandmeldeanlage eines Betriebes nach Seckbach in die Gwinnerstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellten diese brennende Abfallsäcke in einer Lagerhalle fest. Der Brand wurde sofort mit einem Trupp unter Atemschutz und einem Strahlrohr abgelöscht. Aufgrund der Größe der Lagerhalle wurde zur Entrauchung der Lagerhalle der Gerätwagen Lüfter nachalarmiert. Der Einsatz konnte gegen 23:30 Uhr beendet werde. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Personen wurden nicht verletzt. Über die Brandursachen und die Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werde.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell