Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß zwischen Traktorgespann und Pkw

Titz (ots)

Zwei Verletzte sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich am frühen Dienstagabend auf der Kreisstraße 7 ereignete.

Gegen 19:15 Uhr war ein 18-Jähriger aus dem Rhein-Kreis Neuss mit einem Traktorgespann auf einem Wirtschaftsweg unterwegs. Dabei fuhr er aus Richtung Gut Marienfeld kommend in Richtung der Kreisstraße. Nach eigenen Angaben schaute er mehrfach in beide Richtungen, bevor er die Straße in Richtung eines gegenüberliegenden Feldweges querte. Einen von rechts nahenden Pkw erkannte er offenbar nicht. Es kam zu Kollision zwischen dem Traktor mit dem Pkw einer 39-Jährigen aus Titz. Die Frau war zu der Zeit auf der K 7 aus Richtung Erkelenz kommend in Fahrtrichtung Gevelsdorf unterwegs. Der Wagen wurde durch den Aufprall in einen Grünstreifen geschleudert. Die Frau wurde hierbei schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden. Sie wurde anschließend mit einem RTW zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 7000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße 7 komplett gesperrt.

