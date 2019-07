Polizei Düren

POL-DN: Unbekannte brechen in Mietwohnung ein

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

Die Bewohnerin der Mietwohnung hatte gegen 07:15 Uhr ihr Heim verlassen. Als sie gegen 15:00 zurückkehrte, konnte sie mit ihrem Schlüssel die Wohnungstür nicht mehr öffnen. Zudem wies die Tür Beschädigungen auf. Die herbeigerufenen Polizisten untersuchten die Tür auf Spuren und verschafften sich dann Zugang zur Wohnung. Diese war vom unbekannten Täter/den unbekannten Tätern komplett durchwühlt worden. Der vorerst geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Eine Zeugin gab im Verlauf der Ermittlungen an, sie habe die Beschädigungen an der Wohnungstür bereits gegen 12.10 Uhr wahrgenommen, habe aber nicht an einen Einbruch gedacht. Die mögliche Tatzeit beschränkt sich somit auf die Zeit zwischen 07:15 - 12:10 Uhr.

Haben Sie Hinweise zu diesem Einbruch, welche die polizeiliche Arbeit unterstützen können? Dann melden Sie sich unter der Notrufnummer 110 bei der Polizei Düren.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell