Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Mit 1 Promille im Cabriolet unterwegs

Stadthagen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04.30 Uhr hat die Stadthäger Polizei einen 42 jährigen Mann aus Obernwöhren kontrolliert, als dieser mit seinem Cabriolet die Hauptstraße in Wenthagen befahren hatte. Da die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in dessen Atemluft festgestellt hatten, mußte der Mann die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ein Test an einem gerichtsverwertbaren Alkoholmeßgerät durchgeführt wurde. Der Verdacht der Beamte wurde bestätigt, indem der Test zu einem Wert von 1,08 Promille geführt hat. Seinen Führerschein konnte der Obernwöhrener zunächst behalten, muß diesen aber demnächst für einen Monat abgeben. Ferner wird ein Bußgeld in einer Höhe von 500 Euro fällig.

