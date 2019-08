Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf zu einer Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Nötigung auf der B441 zwischen Loccum und Leese.

Stolzenau (ots)

Am 02.08.2019, gegen 17:21 Uhr, befahren zwei Verkehrsteilnehmer die B441 aus Loccum in Richtung Leese. Auf der geraden Strecke nähert sich von hinten mit hoher Geschwindigkeit ein weißer Transporter. Trotz Gegenverkehrs überholt der Transporter das vor ihm fahrende Fahrzeug. Nur durch starkes Abbremsen kann ein Zusammenstoß verhindert werden.

Der Transporter setzt im Anschluss seine waghalsige Fahrt fort und überholt auch den zweiten Verkehrsteilnehmer, nachdem er diesem sehr dicht aufgefahren sei. In der Ortschaft Leese, in Höhe eines Baumarktes, bremst der Transporter den hinter ihm fahrenden Pkw bis zum Stillstand aus. Der Fahrzeugführer springt aus seinem Transporter und maßregelt verbal den Fahrer des PKW in aggressiver Art und Weise.

Zeugen zu diesen beiden Verkehrsereignissen, insbesondere der Fahrzeugführer, der ggf. durch das Überholmanöver gefährdet worden ist, werden gebeten sich bei der Polizei in Stolzenau zu melden.

