Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Lauenau - B442 (ots)

Am 03.08.2019, gegen 00.15 Uhr, kommt es in Höhe der Autobahnauffahrt Lauenau zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge die flüchtende Fahrzeugführerin beim Abzweig Apelern die Kontrolle über ihren BMW verliert, nach links von der Fahrbahn abkommt und anschließend mit der Leitplanke kollidiert.

Die Polizei bittet die vor Ort anwesenden Ersthelfer und weiteren Unfallzeugen sich zur Aufklärung der Tat mit dem Polizeikommissariat Bad Nenndorf in Verbindung zu setzen.

