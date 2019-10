Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191001 - 1033 Frankfurt - Eschersheim: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und einem Schwerverletzten

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag kam es in der Jean-Monnet-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fiat in den Gegenverkehr geriet und mit zwei weiteren Autos zusammenstieß. Der Fahrer des Fiat wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 16:30 Uhr geriet ein 74-jähriger Fahrer eines Fiat in der Jean-Monnet-Straße auf die Gegenfahrbahn, wo er zunächst ein am Fahrbahnrand stehendes Verkehrsschild überfuhr. Anschließend fuhr er ungebremst im Gegenverkehr weiter und kollidierte nach der Kreuzung Jean-Monnet-Straße / Hügelstraße nacheinander noch mit zwei Mercedes. Im Anschluss an diese beiden Zusammenstöße überschlug sich der Fiat und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Die 54 und 45 Jahre alten Fahrer der beiden Mercedes blieben unverletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand verlor der 74-jährige aufgrund gesundheitlicher Probleme während der Fahrt das Bewusstsein und in der Folge die Kontrolle über sein Auto. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

