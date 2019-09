Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall - Radfahrer prallt gegen Auto

Kaiserslautern (ots)

Ein 74-jähriger Mann befuhr am Dienstagmittag die Beethovenstraße in Richtung Innenstadt. Hierbei wollte er in die Richard-Wagner-Straße einbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der Senior jedoch einen 31-jährigen Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Vorsorglich wurde er ins Krankenhaus gebracht. |slc

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell