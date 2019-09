Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe erbeuten Portemonnaie

Kaiserslautern (ots)

Eine 60-Jährige ist am Montag in einem Modegeschäft in der Fackelstraße Opfer von Taschendieben geworden. Die Frau trug ihre Handtasche der Schulter. Mit einem Reißverschluss war die Tasche verschlossen. Unbemerkt war es den Dieben gelungen, die Tasche zu öffnen und daraus den Geldbeutel der 60-Jährigen zu stehlen. Wie es die Diebe anstellten, die Frau abzulenken und zuzugreifen, ist aktuell nicht geklärt. Der Geschädigten war nichts Verdächtiges aufgefallen. Die Polizei ermittelt. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell