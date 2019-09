Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto zerkratzt

Otterbach (ots)

Unbekannte haben im Laufe der letzten Woche in der Eggerstalstraße ein Auto zerkratzt. Etwa 500 Euro Sachschaden verursachten die Vandalen an dem Smart. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat in der Zeit von Samstag (24. August) bis Sonntag (1. September) Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |erf

