POL-MI: Ungebetener Besuch in Kindertagesstätte in Lahde

Petershagen-Lahde (ots) - Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in die Kindertagesstätte am Ackerweg in Lahde eingebrochen.

Die Unbekannten versuchten zunächst ein Fenster aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, schlugen sie ein Loch in die Scheibe. Im Gebäude brachen sie noch zwei Türen auf und durchwühlten im Bürobereich Schränke. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge erbeuteten die Kriminellen einen kleinen Geldbetrag. Ob weitere Wertsachen erbeutet wurden, stand zunächst nicht fest. Die Polizei war am Montagmorgen informiert worden und sicherte die Spuren des Einbruchs. Der genaue Zeitpunkt des Einbruchs ist unbekannt. Die Einrichtung war am frühen Freitagabend verschlossen worden.

