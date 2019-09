Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkener randaliert und entblößt sich

Kaiserslautern (ots)

Ein betrunkener Mann hat in der Nacht zum Montag vor einer Gaststätte in der Steinstraße randaliert. Der 31-Jährige trat von außen gegen Fenster des Lokals und beschädigte sie. Als er von der Wirtin angesprochen wurde, entblößte sich der Mann und zeigte der Gaststättenbesitzerin und Gästen sein Glied. Dann versuchte der 31-Jährige wegzurennen. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und damit einhergehenden Gleichgewichtsproblemen kam er nicht weit. Am St.-Martins-Platz stürzte der 31-Jährige und verletzte sich. Hinterhereilende Gäste kümmerten sich um den Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Vom Rettungsdienst wurde der Leichtverletzte ins Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und wegen des Verdachts der Belästigung durch exhibitionistische Handlungen. |erf

