Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Wochenendgrundstück

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum vom 15.02.2019, ca. 20:00 Uhr bis 16.02.2018, ca. 17:45 Uhr kam es im Bereich "Auf der Kling" in Pirmasens zu einem Einbruch in ein Wochenendgrundstück. Hierbei drangen die unbekannten Täter gewaltsam in das auf dem Grundstück befindliche Wochenendhaus ein und stahlen mehrere Flaschen Alkohol im Gesamtwert von ca. 120 Euro. Die Polizei Pirmasens bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06331/5200.

