Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Mit einem Atemalkoholwert von 3,22 Promille hat die Polizei am Montagabend einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war einer Verkehrsteilnehmerin wegen seiner unsicheren Fahrweise in der Donnersbergstraße aufgefallen. Sie alarmierte die Polizei. Eine Polizeistreife stoppte den Fahrer am Ortsausgang in Richtung Neuhemsbach. Wie sich herausstellte, war er erheblich alkoholisiert. 3,22 Promille lautete das Ergebnis des Atemalkoholtests. Seinen Wagen musste der 50-Jährige stehen lassen. Der Autoschlüssel wurde sichergestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er blickt einem Strafverfahren entgegen und muss damit rechnen, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen wird. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell