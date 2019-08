Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Möglicher Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim (re.), Mariensstraße,Parkplatz des E-Center Samstag, 10.08.2019, gg. 09.00 Uhr. Ein aus einer Parklücke rückwärts ausfahrender PKW touchierte möglicherweise mit einem PKW, der auf dem Parkplatz im fließenden Verkehr die Parklücke passiert. Nachdem der ausparkende Fahrzeugführer einen Schaden im Heckbereich seines Fahrzeuges festgestellt hat, meldete dieser den Unfall erst am Montag, 12.08.2019, gg. 17.15 Uhr auf der Dienststelle des PK Bad Gandersheim. Bei dem passierenden Fahrzeug habe es sich um einen größeren PKW, möglicherweise SUV-Fahrzeug, Marke unbekannt, gehandelt. Das Fahrzeug habe nach dem Vorfall den Parkplatz verlassen. Es sei weiß gewesen. Möglicherweise hat auch dieser einen Schaden an seinem Fahrzeug. Dieser müsste an der linken Fahrzeugseite sein. Der Geschädigte wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Auch Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden.

