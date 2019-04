Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in der Tumringer Straße

Freiburg (ots)

Zwischen Sonntagmittag und Dienstagmorgen wurde in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Tumringer Straße eingebrochen. Der Täter hebelte hierzu eine Terrassentür auf und durchsuchte dann die Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell