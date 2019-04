Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Diebstahl aus geparktem Bus

Freiburg (ots)

Am Dienstag, gegen 11 Uhr, schlich sich offensichtlich ein Unbefugter in einen geparkten Linienbus. Der menschenleere Bus stand für einen Augenblick unbeaufsichtigt "Am Schießgraben" geparkt, was der Täter nutzte, um im Bus nach Wertsachen zu suchen. Tatsächlich wurde auch etwas entwendet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei soll der nun gesuchte Mann mit brauner Lederjacke und blauer Jeanshose bekleidet gewesen sein. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, welche den Beschriebenen, oder auch andere Personen, im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 11:20 Uhr im Nahbereich des geparkten, auffällig grün/weiß lackierten Omnibus gesehen haben. Telefon: 07682/9091-96.

