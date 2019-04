Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Trunkenheit im Verkehr

Freiburg (ots)

Titisee-Neustadt - Am Sonntag, den 28.04.2019, fiel gg. 22.11 Uhr einer Streifenbesatzung des Revier Titisee-Neustadt ein Fahrzeugführer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Die Entscheidung, diesen Fahrzeugführer zu kontrollieren, war die Richtige. Ein angebotener Alkomattest ergab einen Wert von knapp über 1,0 Promille. In der Klinik wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird die fällige Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Freiburg vorgelegt.

Medienrückfragen bitte an:



Roland Zaubitzer

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 / 9336 - 120

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell