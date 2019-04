Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Am Montagabend wurde eine ältere Dame beim Einkaufen in einem Supermarkt am Rathausplatz bestohlen. Während des Einkaufens hängte sie ihre Handtasche mit Geldbeutel an den Einkaufswagen. In einem kurzen, unaufmerksamen Moment nutzte dies ein unbekannter Dieb aus und nahm die Tasche an sich. Neben etwas Bargeld befanden sich auch persönliche Dokumente in der Tasche. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, gerade beim Einkaufen auf die (Hand-)Taschen zu achten und diese am Körper zu tragen. In Einkaufswagen abgelegte Taschen sind leichte Beute für Diebe.

