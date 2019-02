Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Raub auf Tankstelle

Gevelsberg (ots)

Am 09.02.2019, gegen 20.45 Uhr, betrat eine maskierte, männliche Person den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Hagener Straße in Gevelsberg. Der Täter ging unverzüglich hinter den Kassentresen und forderte unter Drohung mit einer schwarzen Waffe den 21-jährigen Tankstellenmitarbeiter auf, die Kasse zu öffnen. Nachdem der Mitarbeiter die Kasse öffnete, griff der Täter in die Kasse und entwendete das Bargeld und steckte dieses in eine mitgeführte schwarze Plastiktasche mit weißer/orangener Aufschrift auf dem Griff. Im Anschluss verließt der Täter das Tankstellengelände und flüchtete zu Fuß in Richtung Eichholzstraße.

Täterbeschreibung: - ca. 180 cm groß und schlanke Figur - er trug bei der Tat eine schwarze Sturmhaube, blaue Einweghandschuhe, eine schwarze, gesteppte Kapuzenjacke, eine braune Hose und dunkle Sportschuhe

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02333/9166-4000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell