Polizei Mettmann

POL-ME: Zeugensuche nach schwerer Körperverletzung - Langenfeld - 1907134

Mettmann (ots)

Wie der örtlichen Polizei erst spät mitgeteilt wurde, kam es schon am Samstagabend des 13.07.2019 in Langenfeld, an der Poensgenstraße in Höhe Hausnummer 4, zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei, mutmaßlich aber eher drei Personen. Im Verlaufe dieser Auseinandersetzung wurde ein 30-jähriger Geschädigter im Schädelbereich so schwer verletzt, dass er sich seitdem zur stationären ärztlichen Behandlung in einem Universitätsklinikum befindet. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Verletzte bleibende Schäden davonträgt. Auch heute ist der Patient noch immer nicht vernehmungsfähig.

Kriminalpolizeiliche Ermittlungsmaßnahmen zur Identifizierung des bzw. der Täter dauern intensiv an. In Bezug auf eine Rekonstruktion der Tathandlung sind die Angaben etwaiger Zeugen von großer Wichtigkeit.

Nach dem Ergebnis bisheriger Ermittlungen hielten sich in dem tatrelevanten Zeitraum diverse Personen in Tatortnähe auf, die durchaus wichtige Wahrnehmungen gemacht haben könnten. Diese Personen werden dringend gebeten, sich als Zeugen bei der Polizei zu melden.

Sachdienliche Hinweise in diesem Fall nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

