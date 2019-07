Polizei Mettmann

POL-ME: Drogenbande zerschlagen - Durchsuchungen in fünf NRW-Städten - Langenfeld, Monheim, Düsseldorf, Leverkusen und Köln - 1907133

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Mettmann (ots)

Wegen des lokalen Bezugs in den Kreis Mettmann (Langenfeld und Monheim am Rhein) geben wir eine aktuelle Pressemitteilung mit Fotomaterial unserer Kolleginnen und Kollegen aus Köln weiter:

"Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am frühen Mittwochmorgen (24. Juli) hat die Polizei Köln mit circa 140 Beamten 15 Wohnungen mutmaßlicher Drogenhändler in Leverkusen, Monheim, Langenfeld, Düsseldorf und Köln durchsucht und vier Haftbefehle gegen Beschuldigte im Alter zwischen 22 und 65 Jahren vollstreckt. Darüber hinaus nahmen die Beamten einen mutmaßlichen Großkunden (26) in Langenfeld fest. Bei den Durchsuchungen stellten die Polizisten 6 Kilogramm Marihuana, 9 Kilogramm Amphetamin, circa 5.000 Ecstasy-Pillen, 100 g Kokain, 150 g Haschisch, 150 g Crystal sowie zwei Schreckschusswaffen und einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker sicher. Der Bande wird vorgeworfen, im Zeitraum von Mitte Mai bis Mitte Juni Drogen aus den Niederlanden eingeführt und überwiegend in Leverkusen und Monheim weiterverkauft zu haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein 28 Jahre alter Kölner drei Drogenlieferungen aus den Niederlanden organisiert und abgewickelt haben. Die drei weiteren Tatverdächtigen (22, 24, 65) sollen für die Verpackung der Drogen in handelsübliche Mengen sowie die Weitergabe an Zwischenabnehmer und Endkunden verantwortlich sein. (ph)"

Hinweise an die Presse:

1. Weitere Angaben zum Verfahren obliegen ausschließlich der Staatsanwaltschaft und Polizei in Köln!

2. Original-Pressemitteilung (ots) aus Köln auch als PDF im Download

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell