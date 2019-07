POL-ME: Frontaler Zusammenstoß fordert zwei Verletzte und hohen Sachschaden - Ratingen - 1907132

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Am Mittwochmittag (24. Juli 2019) sind auf der Düsseldorfer Straße in Ratingen-Zentrum, auf Höhe der Straßanbahnstation "Felderhof", zwei Autos frontal zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurde eine 43-jährige Ratingerin schwer sowie ein 50-jähriger Düsseldorfer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro.

Gegen 12:15 Uhr fuhr der Düsseldorfer mit einer Begleiterin in seinem BMW 3er über die Düsseldorfer Straße in Richtung Düsseldorf, als die ihm entgegenkommende Fahrerin eines BMW 530D ruckartig und ohne erkennbaren Grund die Fahrspur wechselte und in den Gegenverkehr geriet. Der 50-Jährige versuchte noch, auszuweichen, konnte einen Frontalzusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Bei der späteren Befragung der Unfallbeteiligten gab die Ratingerin an, sich an den Unfallhergang nicht erinnern zu können.

Aufgrund des heftigen Aufpralls schleuderten beide BMW von der Straße über den angrenzenden Radweg und kamen erst in der Böschung an einem Baum zum Stehen. Rettungswagen brachten die schwer verletzte Ratingerin sowie den leicht verletzten Düsseldorfer in umliegende Krankenhäuser. Die Beifahrerin des Düsseldorfers blieb glücklicherweise unverletzt.

Beide Autos wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

