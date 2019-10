Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191002 - 1039 Frankfurt-Sachsenhausen: Exhibitionistische Handlungen auf dem Gehweg

Frankfurt (ots)

(dr) Am 01.10.2019 kam es zu einem Fall der Erregung öffentlichen Ärgernisses, als ein Mann im Stadtteil Sachsenhausen in aller Öffentlichkeit exhibitionistische Handlungen an sich vornahm. Die Polizei nahm in fest.

Der 26-jährige Beschuldigte befand sich gegen 10:40 Uhr auf dem Gehweg der Schifferstraße. Er hatte zu diesem Zeitpunkt seinen Blick in Richtung Straße gerichtet, als er seinen Hosenlatz öffnete und in exhibitionistischer Art und Weise sexuelle Handlungen an sich vornahm. Auf diese Weise belästigte er die vorbeifahrende Geschädigte, die daraufhin die Polizei verständigte. Der Beschuldigte wurde von der Polizei festgenommen und anschließend erkennungsdienstlich behandelt.

