Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Schwarzer BMW gesucht - Fahrrad "getauscht" - Drei Unfälle wegen einem Wildschwein - Unfall beim Einfahren auf Parkplatz

Aalen (ots)

Rot am See: Unfall beim Einfahren auf Parkplatz

Am Sonntag um 10:25 Uhr wollte ein 90-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz von der K2503 nach links auf einen Parkplatz der Muswiese einbiegen. Hierbei übersah der Mann einen VW Golf eines 59-Jährigen, welcher kurz zuvor auf die K2503 ausgefahren war und dort wenden wollte. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Rot am See: Fahrrad "getauscht"

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen entwendete ein bislang unbekannter Dieb ein schwarzes Mountainbike mit gelber Aufschrift der Marke Cube. Das Rad im Wert von etwa 540 Euro war in einem Hofraum im Seemühlenweg abgestellt. Merkwürdigerweise ließ der Dieb im Tausch ein uraltes, schwarzes Damenfahrrad der Marke Hercules mit 2 platten Reifen zurück.

Ilshofen: Schwarzer BMW gesucht

Am Sonntag um 16:22 Uhr befuhr eine 21-jährige Lenkerin eines PKW Citroen die L2218 von Crailsheim in Richtung Ilshofen. Zwischen Saurach und der Abzweigung nach Eckartshausen kamen der Citroen-Fahrerin in der dortigen Linkskurve zwei PKW entgegen, wobei das zweite Fahrzeug auf die Gegenfahrspur geriet, so dass die 21-Jährige stark abbremsen und nach rechts ausweichen musste. Trotzdem kam es zu einem Streifvorgang der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher, der einen schwarzen 1 er BMW fuhr entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Der linke Außenspiegel des BMW konnte an der Unfallstelle aufgefunden werden. Es entstand ein geschätzter Unfallschaden in Höhe von etwa 850 Euro. Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen des Unfalls, insbesondere den Fahrer, welcher vor dem BMW fuhr, sich unter der Rufnummer 07951 / 4800 zu melden.

Schwäbisch Hall: Drei Unfälle wegen einem Wildschwein

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag um 06:10 Uhr auf der Kreisstraße 2669, zwischen Wielandsweiler und Sittenhardt. Eine BMW-Fahrerin erkannte ein totes Wildschwein auf der Fahrbahn und bremste ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Ein nachfolgender 59-jähriger VW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den BMW auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Das Wildschwein wurde etwa 30 Minuten zuvor von einem 28-jährigen VW Sharan-Fahrer erfasst und getötet. Hierbei entstand an dem VW ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Unmittelbar nach dem Unfall wurde die Wildsau, die tot auf der Fahrbahn lag von einem nachfolgenden PKW einer 31-Jährigen überfahren. Hierbei entstand an dem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell