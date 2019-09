Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Unbekannte nutzen Gartenlaube zum Feiern

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Mittwoch (18.09.), um 19.00 Uhr, und Dienstag, um 12.30, drangen bislang unbekannte Täter in eine Gartenlaube an der Milser Straße ein. Um in das Innere der Holzhütte zu gelangen, warfen die Täter eine Scheibe ein und traten eine Tür kaputt. Der 46-jährige Besitzer der Parzelle hatte seine Hütte unbeschädigt verlassen. Bei seiner Rückkehr entdeckte er den Einbruch. Zudem fand er im Innern auf seinem Tisch diverse benutzte Gläser vor, die von feiernden Tätern zurückgelassen wurden. Im Außenbereich hinterließen die Unbekannten eine Flasche Wodka zurück. Es entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 05221 - 888 0 zu melden.

