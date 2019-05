Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Offstein - Radfahrerin schwer verletzt

Am gestrigen Sonntag, um 16:30 Uhr wurde in Offstein eine 59 jährige Radfahrerin bei einem Unfall mit einem PKW schwer verletzt. Kurze Zeit zuvor wurde der Polizei Worms die auffällige Fahrweise eines PKW auf der B47 gemeldet. Wie der Zeuge berichtete, fuhr der PKW in Schlangenlinien und überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Monsheim in Richtung Worms und sei dann auf einen Feldweg in Richtung Offstein abgebogen. Kurz vor Offstein, auf der Verlängerung zur Jahnstraße, kollidierte dieser PKW mit der von rechts kommenden Radfahrerin. Diese wurde durch den Zusammenstoß schwer, nicht lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Ludwigshafen geflogen. Bei dem 51 jährigen Autofahrer wurde mehr als 2 Promille Atemalkohol festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden beträgt ca. 2500 Euro.

