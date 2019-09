Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kfz - Einkauf und Geldbörse entwendet

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Montag (23.09.), um 20.10 Uhr, und Dienstag, um 9.40 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Auto an der Bielefelder Straße ein. Die 25-Jährige aus Bad Salzuflen hatte ihren PKW am Montagabend am Seitenstreifen abgestellt. Als sie am Dienstagmorgen losfahren wollte, entdeckte sie den Schaden. Unbekannte hatten eine Scheibe des Autos eingeworfen. Aus dem Innern entwendeten sie einen schwarzen Einkaufskorb der Marke Reisenthel. In diesem Korb befanden sich neben diversen Lebensmitteln auch ein kleines Küchenmesser sowie eine grau-grüne Geldbörse der Marke Liebeskind. Das Portemonnaie beinhaltete persönliche Papiere und Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 650 Euro. Hinweise zu dieser Tat erbittet die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 - 888 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell